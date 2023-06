Paulo Cezar Zamboni será velado em Jandaia do Sul

Faleceu vítima de acidente de trânsito em Ortigueira na noite deste sábado (17) Paulo Cezar Zamboni. Conforme familiares, seu corpo será velado por algumas horas na Capela Mortuária em Jandaia do Sul, mas o horário não foi confirmado. Atualmente ele não estava residindo em Jandaia.

Sobre o acidente

No início da noite deste sábado (17), um acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas na BR-376 em Ortigueira. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um Citroën C4 Pallas, com placas do município, que se envolveu em um acidente no km 352,6 da rodovia.

O veículo era conduzido por um homem de 54 anos e seguia sentido Ponta Grossa/Ortigueira. Após uma curva, o motorista perdeu o controle da direção e saiu à direita da pista de rolamento, colidindo contra a defensa metálica. Na sequência, o carro capotou e bateu em árvores às margens da rodovia.

O condutor e a passageira, não usavam cinto de segurança e sofreram vários ferimentos e traumas, vindo a óbito no local. As autoridades competentes foram acionadas para o devido procedimento e equipes da Polícia Civil, Perícia Científica e IML também compareceram ao local para levantamento de dados e remoção dos corpos.