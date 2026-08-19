Faleceu Samuel Rodrigues dos Santos
Faleceu aos 51 anos, Samuel Rodrigues dos Santos. O velório acontece na Capela do Prever de Jandaia do Sul à partir das 23h desta terça-feira...
Polícia Civil desarticula esquema de receptação de fios e cobre em Jandaia do Sul
A Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Ouro Sujo,...
Morador de Apucarana segue em estado grave após sofrer queimaduras ao usar celular na...
Um morador de Apucarana, de 39 anos, segue internado em estado grave após sofrer queimaduras durante um princípio de incêndio provocado enquanto utilizava um...
Laura Cardoso, ícone da dramaturgia brasileira, morre aos 98 anos
A atriz Laura Cardoso, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, morreu na madrugada desta terça-feira (18), aos 98 anos, em São Paulo. A...
Mulher com medida protetiva denuncia furto de documentos em imóvel rural de Cambira
Uma mulher de 51 anos procurou a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (17) após constatar o desaparecimento de documentos de sua residência, localizada...
Polícia Civil conclui investigação sobre furto e morte animal
A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu investigação destinada a apurar a subtração e...