Criança vítima do acidente entre ônibus e trem recebe alta

Mais uma vítima do trágico acidente entre um ônibus escolar e uma composição férrea em Jandaia do Sul, recebeu alta hospitalar.

Ana Júlia Scorsato, 8 anos, estava internada no Hospital da Providência, em Apucarana, desde o dia do acidente registrado na última quinta-feira (9) e foi liberada na terça-feira (14) para se recuperar em casa, segundo informações do Departamento Municipal de Saúde.

Das 25 vítimas encaminhadas a hospitais da região, 17 receberam alta hospitalar até o momento e 8 permanecem internadas em hospitais de Apucarana, Arapongas, Londrina, Maringá e Sarandi.