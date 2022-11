Estância Moretti no Rio de Janeiro

Nesta última terça feira 08/11 , a cachaça Estância Moretti esteve no restaurante Severyna no Rio de Janeiro para apresentar seus produtos para o seleto público da Confraria do Copo Furado. Foi uma noite extremamente agradável onde estivemos cercados de amigos apaixonados por esse destilado totalmente Brasileiro, a nossa Cachaça. Ali a Estância Moretti pode contar um pouco da sua História e mostrar que o Paraná também sabe fazer uma boa cachaça. O feedback dos confrades e confreiras incrível.

Agradecemos demais o convite da Confraria e estamos a disposição de vocês. Nosso muito obrigado.