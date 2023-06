12 Anos: Igreja Toque em Cristo realiza evento no Auditório Municipal

“E no dia 25/06/2023 foi dia de olharmos para o céu e agradecer a Deus pelos 12 anos da IGREJA APOSTÓLICA TOQUE EM CRISTO. Onde nos unimos em uma tarde de Fé e Milagres no auditório municipal de Jandaia do Sul-Pr para celebrar esta data tão importante.

Tivemos a honra de ter conosco ministrando a palavra do senhor Jesus o PASTOR YOSSEF AKIVA, além de vários pastores, e levitas do senhor, caravanas de vários lugares estiveram conosco.

Eu Bispo Adiel Gragel e Pastora Edinéia Gragel agradecemos a presença de todos que estiveram conosco”.