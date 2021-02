IBGE tem 24 vagas para Jandaia do Sul

O IBGE está com inscrições abertas para o processo seletivo com 24 vagas em Jandaia do Sul.

CARGOS:

Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS), Recenseador.

VAGAS POR MUNICÍPIO:

Jandaia do Sul: ACM (1), ACS (3), Recenseador (20).

OBS: o cargo de ACM é ocupado pelos primeiros colocados no processo seletivo para ACS, de acordo com a disponibilidade de vagas.

REMUNERAÇÃO:

ACM: R$ 2.100,00 + auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

ACS: 1.700,00 + auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

Recenseador: por produtividade.

DURAÇÃO DO CONTRATO:

ACM e ACS: 5 meses.

Recenseador: 3 meses.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

ACM e ACS: 19 de fevereiro a 15 de março de 2021.

Recenseador: 23 de fevereiro a 19 de março de 2021.

TAXA DE INSCRIÇÃO:

ACM e ACS: R$ 39,49.

Recenseador: R$ 25,77.

DATA DA PROVA:

ACM e ACS: 18 de abril de 2021.

Recenseador: 25 de abril de 2021.

SITE PARA INSCRIÇÕES E PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

ACM e ACS: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE

Recenseador: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR