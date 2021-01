Motocicleta furtada é recuperada em residência sem morador

Nesta quinta-feira (31) a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que teria uma motocicleta no interior de uma residência na Rua Agostinho Chaves em Jandaia do Sul, sendo que a referida casa não possui moradores e, em data anterior, já havia sido recuperada outra motocicleta furtada no interior da mesma.

Em um dos cômodos da residência, os policiais localizaram a Honda CG125 Fan de Cor preta, motocicleta esta furtada.

Diante dos fatos o veículo foi recolhido e encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

Na residência foi encontrada apenas a motocicleta e em contato com vizinhos, ninguém soube informar o possível autor e horário que se deram os fatos.