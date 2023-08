A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Assistência Social, iniciou nesta semana o Curso de Maquiador Profissional administrado pelo SENAC.

A Prefeitura tem ainda a colaboração do Rotary Club que cedeu o espaço para a realização do curso e da APMI que estará preparando os lanches aos participantes nos dias de curso. Ao todo são 15 alunas que estão participando. As aulas serão de segunda, terça e quarta-feira, de 23 de agosto a 30 de novembro, num total de 160 horas.