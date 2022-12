A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h17 desta quinta-feira (1) no Jardim Morumbi.

Conforme a PM, relatou o solicitante que teve seu aplicativo de WhatsApp clonado e que o indivíduo fez contato com sua cunhada dizendo que tinha trocado de número para e que fizesse um pix, porém a pessoa desconfiou e acabou não caindo no golpe, sendo que o solicitante foi orientado sobre as providências cabíveis .