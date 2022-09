Trata-se de Vitor Hugo da Silva Souza, de 29 anos, filho do Paulo do Distrito São José. Ele conduzia o Voyage. Segundo informações ele seguia no mesmo sentido do caminhão, em direção a Jandaia do Sul, quando o caminhão teria feito uma conversão proibida, provocando o acidente (ver mais).

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.