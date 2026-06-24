XIV Conferência Municipal de Saúde de Jandaia do Sul será realizada no dia 1º de julho

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizará no próximo dia 1º de julho a XIV Conferência Municipal de Saúde. O encontro acontecerá a partir das 8h30, no Auditório do Sicredi, e será aberto à participação da população, profissionais da saúde, gestores, prestadores de serviços e representantes de entidades.

Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil”, a conferência tem como objetivo promover o diálogo e a participação social na construção e no fortalecimento das políticas públicas de saúde do município. O evento será um espaço para debate de propostas, avaliação das necessidades da comunidade e definição de diretrizes que contribuirão para o aprimoramento dos serviços oferecidos à população.

A participação da sociedade é considerada fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo que as demandas da população sejam discutidas e incorporadas ao planejamento das ações de saúde.