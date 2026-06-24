Comércio é alvo de furto durante a madrugada no centro de Jandaia do Sul

Uma loja localizada na Rua Giacomo Segantini, na região central de Jandaia do Sul, foi alvo de furto qualificado durante a madrugada de terça-feira (23). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 8h09, após denúncia informando o crime.
No local, os policiais constataram que a porta de vidro blindex da frente do estabelecimento havia sido estilhaçada. Segundo relato do gerente da loja, de 32 anos, ao chegar para trabalhar encontrou uma pedra de concreto caída próxima à entrada, que possivelmente foi utilizada pelo autor para quebrar o vidro e acessar o interior do comércio.
Após invadir o estabelecimento, o criminoso revirou duas gavetas de caixa e furtou aproximadamente R$ 400 em notas e moedas de baixo valor, utilizados como troco. Além do prejuízo financeiro, o suspeito também danificou um caixa que estava vazio e uma impressora térmica localizada sobre o balcão.
De acordo com a Polícia Militar, o estabelecimento possui sistema de monitoramento por câmeras. A vítima foi orientada a encaminhar as imagens à Polícia Civil assim que elas forem obtidas, para auxiliar nas investigações e na identificação do autor do crime.
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