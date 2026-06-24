Noite Segura Jandaia do Sul

Comunicado
Devido às baixas temperaturas, iniciaremos o Noite Segura, destinado às pessoas em situação de rua.
O atendimento seguirá até sexta-feira, dia 26/06. Caso as temperaturas permaneçam abaixo de 10°C, o atendimento continuará enquanto persistirem as condições de frio intenso.
Na AMPAC – Horário de entrada das 17h00 às 20h00.
Será servido jantar, além da oferta de cobertores e agasalhos.
O acolhimento estará aberto nos dias em que a temperatura estiver abaixo de 10°C.
Qualquer dúvida, entre em contato com o CREAS:
📞 (43) 3123-0351
Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul
Departamento de Assistência Social de Jandaia do Sul
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