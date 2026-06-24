Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra mulher no Jardim das Flores

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta quarta-feira (24), um mandado de prisão contra uma mulher identificada pelas iniciais T.A.D. A ação foi realizada no Jardim das Flores.
De acordo com as informações repassadas, a ordem judicial foi expedida com base no artigo 136 do Decreto-Lei nº 2.848, que corresponde a maus-tratos a pessoa.
Após o cumprimento do mandado, a mulher foi encaminhada ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.
A Polícia Civil não divulgou outros detalhes sobre o caso.
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