Dois condutores sem habilitação são flagrados pela PM em Jandaia do Sul

A Polícia Militar registrou duas ocorrências de trânsito na terça-feira (23) em Jandaia do Sul, ambas envolvendo condutores que dirigiam sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD).
A primeira situação foi registrada por volta das 18h30, na Rua Açucena, no Jardim das Flores. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram um veículo que realizou uma manobra brusca e estacionou junto à calçada ao notar a aproximação da viatura. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem do motorista e do passageiro.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em consulta ao sistema, os policiais constataram que o condutor não possuía habilitação. O veículo foi liberado para um motorista devidamente habilitado que compareceu ao local. As notificações de trânsito cabíveis foram confeccionadas e os envolvidos foram orientados e liberados.
Motocicleta com irregularidades é apreendida
Mais tarde, às 21h02, outra equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua Rotary, na região central da cidade, quando identificou duas motocicletas trafegando com ruído excessivo.
Os veículos foram abordados nas proximidades do Ginásio de Esportes. Durante a fiscalização, os policiais verificaram que os dois condutores não possuíam CNH ou PPD.
Uma das motocicletas foi liberada para o passageiro, que era habilitado. Já a segunda apresentava diversas irregularidades, entre elas ausência de filtro de ar, setas inoperantes, escapamento sem silenciador e pneu traseiro fora das especificações do fabricante, comprometendo as condições de segurança e dirigibilidade.
Como as irregularidades não puderam ser corrigidas no local, a motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran. As autuações de trânsito foram lavradas e todos os abordados foram orientados e liberados sem ferimentos.
As duas ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar durante ações de patrulhamento preventivo em Jandaia do Sul.
…