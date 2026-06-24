Polícia Civil recupera em Cambira BMW roubada após casal ser feito refém durante assalto em Apucarana

A Polícia Civil recuperou uma BMW X4 de luxo roubada durante um assalto com reféns registrado na manhã desta quarta-feira (24), em Apucarana. O veículo foi localizado abandonado em uma área de mata na zona rural de Cambira.
De acordo com as investigações, dois homens armados invadiram uma residência na Rua Diva Nadir, na Vila Frankó, renderam um casal, que foi amarrado e trancado em um dos quartos da casa, e fugiram levando a BMW, além de celulares e outros pertences das vítimas.
A ação criminosa foi descoberta após vizinhos perceberem uma movimentação suspeita no imóvel, localizado próximo à agência da Copel, e acionarem as forças de segurança. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram até o endereço e precisaram arrombar a residência para resgatar o casal.
Segundo o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o veículo foi encontrado trancado em uma área de mata. O local foi preservado para a realização da perícia, e os investigadores acreditam que os criminosos pretendiam retornar posteriormente para retirar os objetos deixados no interior do automóvel.
Ainda conforme a Polícia Civil, os agentes conseguiram visualizar, através dos vidros da BMW, objetos que possivelmente foram levados da residência durante o assalto. O veículo, avaliado entre aproximadamente R$ 386 mil e R$ 400 mil, não possuía seguro.
As investigações seguem com análise das imagens do sistema de monitoramento da residência e de câmeras da região para identificar e localizar os autores do crime, que permanecem foragidos.
…