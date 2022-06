Vítima de atropelamento por trem era natural de Jandaia do Sul

O homem que morreu após ser atropelado por um trem em Sarandi, na noite do último sábado (18), foi identificado. Trata-se de José Frederico Lanes Filho, de 69 anos. De acordo com o Instituto Médico Legal (ML), ele é natural de Jandaia do Sul.

Para facilitar a identificação, o IML divulgou informações sobre a vítima. Ele estava com a barba feita e tem cabelos e olhos castanhos. O homem estava vestindo camisa social vermelha e calça social preta. Além disso, o corpo não possui nenhuma tatuagem ou cicatriz. Conforme o IML, um filho compareceu e fez a identificação do corpo.

Segundo informações apuradas no local do acidente, a vítima estava sentada sobre a linha do trem quando foi atropelada pelo veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento e, por vários minutos, tentaram reanimar a vítima. O homem, porém, não resistiu e morreu no local.

