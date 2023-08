Mulher é agredida com recém-nascido no colo em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h deste domingo (27) no Jardim Esmeralda.

Conforme a PM, a solicitante relatou que seu ex convivente, havia adentrado em sua residência e lhe agredido com uma cabeçada e chutes enquanto estaria com seu filho recém-nascido no colo. Disse também que ele quebrou seu celular e danificou alguns móveis em sua residência, além de ter a ameaçado de morte. Ainda informou que não é a primeira vez que isso acontece e que as ameaças são frequente, pois ele não aceita a separação.

A equipe policial deslocou até a residência do acusado. Ao chegar, autor estava saindo, e nesse momento foi dada a voz de apreensão.

Diante da vontade de manifestação da vítima, ambos foram encaminhados a delegacia de polícia de Jandaia do sul para as providências. Pelo fato do autor ser menor de idade, ele foi acompanhado por seu tio.