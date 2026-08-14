Prefeitura de Jandaia do Sul abre cadastramento de empresas para Leilão de Terrenos Industriais com até 90% de subsídio

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo, comunica a realização do Leilão de Terrenos Industriais, agendado para o dia 15 de setembro de 2026, no Edifício da Prefeitura Municipal.
A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico de Jandaia do Sul (PRODEJAN), regulamentado pela Lei Municipal nº 3.802/2025, que visa impulsionar a expansão de empresas locais e atrair novos investimentos para a geração de empregos e renda.
Principais Benefícios Oferecidos:
– Subvenção no valor do imóvel entre 70% e 90%;
– Pagamento à vista (com 30 dias de carência) ou parcelado em 48 meses (com 12 meses de carência);
– Isenção de IPTU por 5 anos (área urbana) ou 10 anos (Distrito de São José);
– Isenção de até 100% no ISS da Construção Civil;
– 50% de desconto na base de cálculo do ITBI.
Requisitos e Cadastramento:
Para participar da licitação, as empresas devem efetuar o credenciamento prévio protocolando a documentação exigida (Contrato Social, Balanço Patrimonial, comprovante de funcionários do eSocial e a Planilha Técnica Quantitativa e Qualitativa).
Informações complementares e atendimento presencial no Departamento de Indústria e Comércio (Praça do Café, 22) ou pelo telefone (43) 3432-7398.
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