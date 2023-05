Violência doméstica em Jandaia do Sul deixa vítima grávida ferida e agressor detido após resistência

Na madrugada desta segunda-feira (09), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até a Rua Primavera, no bairro Jardim das Flores, em Jandaia do Sul, para atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar que resultou em lesão corporal.

De acordo com relatos da vítima, seu companheiro chegou em casa embriagado e a agrediu com um soco. Em seguida, ele tentou atacá-la com o cabo de uma vassoura, mas a vítima conseguiu se defender, causando lesões em seu dedo indicador direito, possivelmente fraturando-o. A vítima está grávida de 11 semanas e seu agressor tinha conhecimento sobre sua condição.

A equipe policial, ao chegar no local, deu voz de prisão ao agressor que se recusou a acatar a ordem e ficou violento, afirmando que estava em sua casa e que não seria encaminhado. Foi necessário o uso de força e de espargidor de gás (OC) capsaicina natural para contê-lo, resultando em lesões leves no agressor.

A vítima foi encaminhada para o Pronto Atendimento Médico (PAM) de Jandaia do Sul para receber atendimento médico devido às suas lesões e sua gravidez.

Os envolvidos foram levados para a delegacia para procedimentos cabíveis.