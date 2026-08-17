Polícia Civil conclui investigação sobre furto e morte animal

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu investigação destinada a apurar a subtração e posterior morte de um pássaro ocorrida no município de São Pedro do Ivaí.
As diligências realizadas pela equipe da Delegacia de Jandaia do Sul, que incluíram a análise de imagens de câmeras de segurança e demais registros audiovisuais, além da oitiva da vítima e de testemunha e do interrogatório do investigado, permitiram esclarecer a dinâmica dos fatos. Conforme apurado, durante a madrugada, o investigado ingressou na propriedade da vítima e subtraiu uma gaiola contendo um pássaro, levando o animal até sua residência.
No decorrer das investigações, apurou-se que, após a subtração, o investigado retirou as penas do pássaro, decapitou o animal e, posteriormente, fritou e consumiu seu corpo. A cabeça do animal foi posteriormente restituída à vítima juntamente com a gaiola, e registros audiovisuais juntados ao procedimento documentaram o resultado da decapitação. A dinâmica também foi corroborada pelas declarações colhidas durante a investigação e pela confissão do próprio investigado.
Diante do conjunto probatório reunido, a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul concluiu as investigações e promoveu o indiciamento do investigado pelos crimes de furto praticado durante o repouso noturno e maus-tratos a animal com resultado morte.
Com a conclusão das diligências de polícia judiciária, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.
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