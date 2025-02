Vigia sofre ameaça na Praça do Café

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h14 desta quinta-feira (13).

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada pelo vigia XXXX, 54 anos, o qual informou ter sido ameaçado por uma feminina de nome XXXX. No local foi feito o contato com o solicitante que relatou que foi conversar com a pessoa de XXXX sobre alguns danos que a mesma havia causado na fonte localizada na Praça do Café e esta se alterou e passou a ameaçá-lo.

Disse que vai matá-lo, que sabe onde ele e sua família reside.

Diante dos fatos este quis registrar o boletim de ocorrência, pois pretende representar posteriormente.

