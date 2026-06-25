Prédios da Prefeitura de Borrazópolis são arrombados e veículo oficial é furtado

Criminosos invadiram um complexo de prédios públicos da Prefeitura de Borrazópolis na manhã desta quinta-feira (25) e furtaram um veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde, além de diversos equipamentos. A ação criminosa atingiu as sedes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Clínica da Saúde e da Vigilância Sanitária, localizadas em um mesmo pátio na Avenida São Paulo, próximo ao cemitério municipal.

De acordo com as informações divulgadas, os suspeitos arrombaram a Clínica da Saúde, de onde levaram uma lavadora de alta pressão, um botijão de gás e um automóvel Renault Kwid branco pertencente à prefeitura, identificado com adesivos oficiais do município.

No CRAS, os criminosos furtaram uma televisão e um aparelho celular. Já na Vigilância Sanitária, os funcionários ainda realizavam um levantamento para verificar se outros materiais também foram levados pelos invasores.

Além dos objetos furtados, os servidores encontraram os três prédios completamente revirados e desorganizados ao chegarem para o trabalho, o que exigiu uma força-tarefa de limpeza antes do início das atividades.

Com informações do TnOnline

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