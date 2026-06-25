Mega Ofertas de Junho

Caminhão da coleta de lixo perde freio e atinge carro em São João do...
Um acidente envolvendo um caminhão da coleta de lixo da Prefeitura de São João do Ivaí foi registrado na manhã desta quinta-feira (25), no...
Prédios da Prefeitura de Borrazópolis são arrombados e veículo oficial é furtado
Criminosos invadiram um complexo de prédios públicos da Prefeitura de Borrazópolis na manhã desta quinta-feira (25) e furtaram um veículo oficial da Secretaria Municipal...
PM registra caso de violência doméstica, abordagem por suspeita de tráfico e apreensão de...
A Polícia Militar atendeu diferentes ocorrências entre a manhã e a noite desta quarta-feira (24), envolvendo um caso de violência doméstica em Bom Sucesso...
Polícia Civil recupera em Cambira BMW roubada após casal ser feito refém durante assalto...
A Polícia Civil recuperou uma BMW X4 de luxo roubada durante um assalto com reféns registrado na manhã desta quarta-feira (24), em Apucarana. O...
Noite Segura Jandaia do Sul
Comunicado Devido às baixas temperaturas, iniciaremos o Noite Segura, destinado às pessoas em situação de rua. O atendimento seguirá até sexta-feira, dia 26/06. Caso as temperaturas...