PM registra caso de violência doméstica, abordagem por suspeita de tráfico e apreensão de motocicleta irregular

A Polícia Militar atendeu diferentes ocorrências entre a manhã e a noite desta quarta-feira (24), envolvendo um caso de violência doméstica em Bom Sucesso e duas situações distintas em Jandaia do Sul, relacionadas à abordagem de suspeitos e infrações de trânsito.
Em Bom Sucesso, uma mulher procurou a PM para denunciar o ex-companheiro por ameaças e agressão. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o homem foi até sua residência na noite de terça-feira (23), apresentando sinais de embriaguez. Motivado por ciúmes, ele teria pegado uma faca na cozinha e passado a ameaçar de morte a mulher e sua irmã.
Ainda conforme o relato, durante a discussão, o suspeito pegou a filha do casal e, quando a vítima tentou se aproximar da criança, teve os cabelos puxados pelo ex-convivente. Após o episódio, o autor deixou o local antes da chegada da polícia. O caso foi registrado como ameaça contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar.
Já em Jandaia do Sul, equipes policiais realizaram uma abordagem em um bar localizado no Jardim das Flores após receberem denúncias anônimas sobre suposto consumo e comercialização de drogas no local. Durante patrulhamento, os policiais avistaram três homens já conhecidos no meio policial e perceberam uma movimentação suspeita entre eles, quando um teria passado algo para outro.
Os três indivíduos, de 18, 24 e 27 anos, foram abordados e submetidos à busca pessoal. No entanto, nenhum material ilícito foi encontrado. Após orientação, eles foram liberados no local.
Pouco depois, durante patrulhamento na Rua Rotary, no Centro de Jandaia do Sul, a PM abordou uma motocicleta cujo condutor aparentava ser menor de idade. A suspeita foi confirmada durante a fiscalização, quando os policiais constataram que o adolescente de 17 anos não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD).
Além disso, a motocicleta apresentava débitos administrativos e diversas irregularidades, entre elas ausência de filtro de ar, lanterna traseira queimada, escapamento com descarga livre e pneu traseiro desgastado além do limite permitido para circulação. Diante das condições do veículo e da impossibilidade de regularização imediata, a motocicleta foi removida ao pátio do Detran.
As notificações cabíveis foram lavradas e tanto o condutor quanto o passageiro, também de 17 anos, foram orientados e liberados no local.
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