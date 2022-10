Viatura da ROTAM de Mandaguari capota em Marialva

(Tribuna Interativa) Um Sargento da ROTAM de Mandaguari ficou ferido após sofrer um acidente na BR-376 em Marialva. De acordo com as informações, o Sg. Andrade, de 46 anos, seguia de Maringá para Mandaguari quando perdeu o controle da direção após uma curva nas proximidades do viaduto de acesso à Aquidaban e Marialva.