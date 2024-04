Quatro morrem em acidente na região de Pitanga

Na noite desta segunda-feira, dia 29, um trágico acidente ocorreu na PR-466, no trecho que conecta os municípios de Pitanga e Guarapuava, no Paraná. Quatro vidas foram ceifadas quando um veículo Ford Ka colidiu frontalmente com um Logan.

O impacto ocorreu próximo ao Trevo da Marrequinha, no sentido Guarapuava. Segundo informações, o Ford Ka transportava nove passageiros no momento do acidente. Infelizmente, o condutor e três passageiros perderam a vida, incluindo uma criança de 4 anos, conforme relatado pela polícia.

Seis pessoas ficaram feridas no total: uma mulher e quatro crianças que estavam em outro carro, além do motorista do Logan, que sofreu ferimentos moderados.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil de Pitanga, Instituto Médico-Legal (IML) de Ivaiporã e a Criminalística de Campo Mourão estiveram no local para prestar atendimento.