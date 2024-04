Mãe e filho de quatro anos são agredidos em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 16h09 desta segunda-feira (29).

Conforme informou a Polícia Militar, a solicitante entrou em contato para informar que o seu convivente a agrediu fisicamente, assim também como um de seus filhos, de quatro anos. No local, a equipe policial encontrou com a mulher, que confirmou o fato e disse que as agressões ocorreram na parte da manhã, porém só a tarde ela conseguiu entrar em contato com a Polícia.

Ela disse que foi agredida nos braços e pernas onde ele utilizou tapas, socos e chutes para tal, também agrediu um dos três filhos do casal, um menino de quatro anos onde utilizou os mesmos métodos, chutes e socos na criança, onde é possível ver as equimoses nas nádegas e coxas do menor.

Os policiais encontraram o autor dormindo, onde foi dada voz de prisão ao mesmo, e feito o encaminhamento até a delegacia de Jandaia do Sul.