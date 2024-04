PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL PUBLICA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, tornou pública nesta semana o Edital nº 25/2024 de Concurso Público para preenchimento de vagas em Cargo de Provimento Efetivo do Quadro Pessoal da Prefeitura nos termos e normas estabelecidas neste edital.

As vagas ofertadas são para os cargos de: Assistente de Educação Infantil; Auxiliar de Serviços Gerais; Cozinheira; Professor e Professor de Educação Física.

As inscrições estarão abertas a partir de 29 de abril de 2024 a 15 de maio de 2924, os valores das taxas de inscrição são de: R$ 60,00, R$ 80,00 e R$ 120,00 reais dependendo da vaga escolhida pelo candidato, as inscrições serão realizadas exclusivamente pela INTERNET, por meio do preenchimento de formulário próprio, disponibilizado no site www.institutounivida.org.br link concurso público edital nº 25/ 2014 no período de 09:00 horas do dia 29 de abril até as 23:59 min do dia 15 de maio de 2024.

Para maiores detalhes e informações referentes ao Edital acesse o site da Prefeitura aba concursos ou Legislação/Editais – Concurso Público nº 01/2024 – Edital de concurso público nº 25/2924 ou click no link:

https://www.institutounivida.org.br/concurso/jandaia2024