A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através dos Departamentos de Saúde – Setor de Endemias e Educação e Esportes realizaram na última sexta-feira, na Avenida Getúlio Vargas, uma passeata de conscientização no combate a dengue.

A organização ficou a cargo do setor de endemias, que contou ainda com a presença dos alunos das escolas municipais, dos agentes comunitários de endemias (ACE), dos agentes comunitários de saúde (ACS), da Defesa Civil -Bombeiros Comunitário, Vigilância Sanitária, representantes do Rotary, da 1ª Dama Stella Silva dentre outros amigos e convidados.