Viatura da PM fica destruída após acidente durante perseguição

Na noite de terça-feira (23), um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi registrado em Corumbataí do Sul, no centro-oeste do estado, deixando dois policiais feridos. O incidente ocorreu durante a perseguição a um veículo suspeito.

Segundo informações da corporação, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram um carro em circulação com atitudes suspeitas. Os agentes decidiram abordá-lo, porém, o motorista não acatou a ordem de parada e empreendeu fuga.

Ao se aproximarem da saída da PR-549 com a Rua Guarani, o policial responsável pela condução da viatura perdeu o controle do veículo, colidiu em um poste e acabou capotando. O automóvel suspeito conseguiu escapar e não foi localizado.

O condutor da viatura acidentada foi resgatado e encaminhado com suspeita de fratura no tórax ao Pronto Socorro de Campo Mourão. Já o passageiro, sofreu escoriações pelo corpo e permanece em observação no mesmo hospital.

As autoridades iniciaram uma investigação para tentar localizar os suspeitos que fugiram do local.

Em comunicado oficial, a PM-PR informou que o veículo da corporação ficou completamente destruído e que os agentes envolvidos no acidente estão recebendo todo o apoio e auxílio necessários.