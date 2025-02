Vias de Fato: Indivíduo é liberado temporariamente de colonia penal, mas é impedido de entrar em casa pelo irmão

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h21 desta sexta-feira (21) na Rua Gabriel Lopes, Jardim Esmeralda.

Conforme a Polícia Militar, a equipe foi acionada para deslocar até o endereço acima mencionado, onde segundo relatou a solicitante, estaria ocorrendo uma vias de fato em via pública entre dois irmãos.

A equipe de imediato deslocou até o local e, ao se aproximar, constatou dois indivíduos caídos ao solo trocando socos e chutes e no momento que os policiais desembarcaram os mesmos se desvencilharam e tentaram se evadir, porém, foram abordados pela guarnição. Os indivíduos se tratavam dos irmãos, ambos com histórico criminal em diversas naturezas.

Relatou a solicitante, a qual apresentou um documento, uma autorização de saída expedida pela Colônia Penal Industrial de Maringá a qual xxxx teria sido liberado do sistema prisional nesta data, saída temporária de sete dias, conforme prontuário do Depen.

A briga começou quando xxxxx ao voltar para residência foi impedido de entrar por seu irmão, o que gerou a discussão culminando na vias de fato. Ambos os indivíduos estavam em visível estado de embriaguez e apresentavam algumas escoriações nas costas, pernas e braços.

Relataram os indivíduos que também foram atacados por um cachorro Pitbull que estava na rua no momento do acontecido. Ambos foram detidos e encaminhados até Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

