Viapar esclarece sobre manifestação no contorno

“A manifestação que ocorre hoje nas obras do viaduto de Jandaia do Sul está sendo promovida por funcionários de uma empresa que foi contratada pela Viapar, para a execução da obra do Contorno. Não há nenhum vínculo jurídico entre as duas empresas.

Todos os pagamentos e obrigações assumidas pela Viapar junto ao consórcio foram honrados e atendidos nos prazos estabelecidos. Não há qualquer inadimplência por parte da Viapar, seja esta financeira ou contratual junto a seus fornecedores, empregados e contratados”.

Na tarde desta terça-feira (12) alguns trabalhadores do contorno de Jandaia do Sul, que estariam sem receber, e sem dinheiro até mesmo para voltar para casa, fecharam a rodovia na saída para Mandaguari.

O trânsito está totalmente parado no sentido Maringá.