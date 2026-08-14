Fim de semana será de calor no norte do Paraná

No sábado ainda deve chover, principalmente na metade sul paranaense. Pancadas de chuva atuam de forma irregular, contudo não se descarta alguma chuva mais forte em algumas cidades. Próximo a Santa Catarina o risco de tempestade é um pouco mais elevado. No Norte e Noroeste o tempo fica estável, e o destaque fica por conta das altas temperaturas, que superam os 30°C na maioria dos municípios. A partir do anoitecer diminui a possibilidade de eventos de chuva no estado.