Fim de semana será de calor no norte do Paraná

(Simepar) Durante a sexta-feira (14), as condições meteorológicas permanecem altamente instáveis no Paraná, com maior frequência de pancadas de chuva e incidência de raios. Ingresso de calor e umidade desde a região amazônica segue intenso, proporcionando condições favoráveis ao desenvolvimento de áreas e linhas de instabilidade. Há potencial para o desenvolvimento de fortes tempestades, inclusive com granizo associado. As temperaturas máximas superam os 30 °C na faixa norte do estado durante a tarde.
No sábado ainda deve chover, principalmente na metade sul paranaense. Pancadas de chuva atuam de forma irregular, contudo não se descarta alguma chuva mais forte em algumas cidades. Próximo a Santa Catarina o risco de tempestade é um pouco mais elevado. No Norte e Noroeste o tempo fica estável, e o destaque fica por conta das altas temperaturas, que superam os 30°C na maioria dos municípios. A partir do anoitecer diminui a possibilidade de eventos de chuva no estado.
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