Viapar emite nota sobre a greve nas obras do contorno

NOTA DA VIAPAR

A Viapar contratou um Consórcio para a execução da obra do Contorno de Jandaia do Sul.

Todos os pagamentos e obrigações assumidas pela empresa frente a esse contrato foram honradas e atendidas nos prazos estabelecidos, não havendo qualquer inadimplência por parte da Viapar, seja esta financeira ou contratual junto a seus fornecedores, empregados e contratados.

Na presente data, a Viapar encontra-se impedida por terceiros de ingressar na área para dar continuidade aos trabalhos.

Neste sentido, encontra-se tomando todas as medidas necessárias junto aos órgãos detentores de poder de polícia para fim de permitir que ingresse na área e conclua a obra.