Vereador Sérgio de Lima conquista junto a Polícia Penal do Paraná uma máquina para fabricação de artefatos de concreto

O prefeito Lauro Junior juntamente com o vereador Sérgio de Lima estiveram no Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, em Curitiba, para uma reunião com o Diretor Geral Osvaldo Messias Machado, onde conquistaram uma máquina de fabricar artefatos de concreto.

Jandaia do Sul que já utiliza a mão de obra de apenados, limpeza da cidade e fabricação de manilhas, agora irá contar com uma máquina de fabricar artefatos de concreto que produzirá blocos sextavados e paver (blocos de concreto utilizados para construção de calçadas).

Segundo o Diretor da Polícia Penal do Estado do Paraná, Osvaldo Messias Machado, essa parceria entre a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Câmara Municipal de Vereadores e a Polícia Penal do Estado do Paraná, tem gerado muitos frutos. O prefeito Lauro Junior complementou que a aquisição dessa máquina atenderá e agilizará as demandas do município.