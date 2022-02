Vem aí o Bazar Solidário do Observatório Social com produtos doados pela Receita

DESCONTOS DE ATÉ 50%.

– A distribuição de senhas será exclusivamente online e terá início às 10h do dia 15 de fevereiro de 2022 por meio de endereço de acesso (link) que será disponibilizado no Site web, Facebook e Instagram do OSB Jandaia do Sul;

– Para efetivação do cadastro informe nº do CPF, nome completo e nº celular diretamente no sistema;

– A senha e a posição na fila são determinadas pelo sistema utilizando como base o horário de acesso;

– Ao se cadastrar na fila uma senha será gerada e o sistema informará o número de sua posição e o tempo estimado para ser atendido diretamente no navegador do celular ou app “FILA DIGITAL“;

– Acompanhe o fluxo da fila diretamente pelo endereço de acesso(link) ou app, recomendamos que esteja no local com, pelo menos, 30 minutos de antecedência.

– Quando for chamado, dirija-se a entrada do bazar e lembre-se da obrigatoriedade do uso de máscara.

Dúvidas em relação a limites de compras por CPF? Consulte o regulamento do bazar em nosso site:

https://jandaiadosul.osbrasil.org.br/2022/02/09/bazarsolidario/