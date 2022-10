Vem aí, o 4º VALE DA CIÊNCIA da UFPR Jandaia do Sul

Entre os dias 17 e 22 de outubro vai ter diversão, cultura e conhecimento para toda a família na 4ª Edição do Vale da Ciência. Um evento que também envolve 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNTC).

Nesses dias, muitas atividades estarão rolando por aqui. Entre elas: Podcast com histórias de sucesso na Ciência do Vale do Ivaí, Feira de livros, Palestras, Atividades recreativas e, para como encerramento das atividades, teremos a “UFPR de Portas Abertas”, evento onde a comunidade poderá visitar, conhecer e interagir com pesquisadores nas salas de aula e laboratórios da universidade.

A UFPR Jandaia do Sul convida você e sua família para participar deste grande evento com a gente!

Para mais informações, acesse o site: www.valedaciencia.ufpr.br.

#VemProVale