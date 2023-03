Velório das primas Kimberly e Maria Vitória será realizado no Auditório Municipal

O velório de Maria Vitória Gomes Ferreira, de 10 anos, e da prima Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, de 15 anos, ocorrerá no Auditório Municipal com início na manhã desta sexta-feira (10).

Elas faleceram no grave acidente ocorrido com o ônibus de estudantes hoje (9) em Jandaia do Sul.

O prefeito Lauro Junior disse em entrevista, que uma força-tarefa foi feita com assistência social, psicologos e servidores municipais para dar suporte as famílias das vítimas.

O ônibus escolar transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista, no momento do acidente.

Há feridos graves e leves internados em vários hospitais da região.