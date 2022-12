Veja a escala de atendimento dos pediatras em Jandaia do Sul

O Município que antes contava com cinco profissionais da área, no momento atende com três, devido ao pedido de licença de uma médica e desligamento de outro médico. A prefeitura já realizou o chamamento de mais profissionais, porém aguarda o tempo de entrega de documentos para iniciar os atendimentos.

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul informa que, os atendimentos dos pediatras no Município continuam, e que todas as unidades básicas de saúde possuem clínico geral. O PAM (Pronto Atendimento Municipal) conta com atendimento médico 24 horas, atendendo todas as idades.

Veja a escala de atendimento dos pediatras:

UBS Maria Borba

Segunda a sexta-feira (das 08 às 11h30).

UBS Ivoly Genro Palma

Segunda-feira (das 08 às 11h30).

Terça-feira (das 08 às 11h30 /das 13 às 17 horas).

UBS Lázaro de Paula Rodrigues

Terça-feira (das 08 às 11h30 /das 13 às 17 horas).

ATENÇÃO: Fiquem atentos(as) a programação de final de ano das UBS.