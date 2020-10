Veículos colidem no pátio de máquinas da prefeitura de Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 8h30 da manhã de quarta-feira (14) no pátio de máquinas da prefeitura de Jandaia do Sul.

Relatou o solicitante que no interior do pátio de máquinas da prefeitura de Jandaia do Sul ocorreu uma colisão entre dois veículos. No local foi feito contato com os condutores envolvidos, onde relataram que o condutor do veículo VW Kombi, estava efetuando uma manobra quando houve a colisão com o veículo Ford Fiesta, que estava passando atrás do veículo VW Kombi, causando avarias na parte traseira do veículo da prefeitura e na porta dianteira lado direito do veículo Ford Fiesta, sendo as partes orientadas.