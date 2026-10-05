Homem morre atropelado na rodovia entre Jandaia e Mandaguari

Um homem morreu após ser atropelado enquanto tentava atravessar a BR-376, próximo a Granja Figueiredo na noite deste domingo (4). Equipes do SIATE e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência, mas, quando chegaram ao local, a vítima já estava sem sinais vitais.

Segundo as informações, o veículo envolvido era um HB de cor branca, conduzido por uma mulher que retornava de Mafra (SC) com destino a Maringá.

Testemunhas relataram às autoridades que o homem teria tentado atravessar a rodovia quando foi atingido pelo veículo. Ainda conforme as informações iniciais, outros dois veículos teriam passado sobre a vítima após o primeiro atropelamento.

O homem aparentava ter idade avançada e não portava documentos pessoais, o que impossibilitou sua identificação imediata. Existe a possibilidade de que ele estivesse em situação de rua, mas essa informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e recolher o corpo.

As circunstâncias do atropelamento, a dinâmica do acidente e a identidade da vítima deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.