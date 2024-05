Veículo roubado é recuperado na zona rural de Bom Sucesso

Conforme a PM, após solicitação dando conta de um veículo com alerta de roubo em área rural, a equipe iniciou deslocamento.

Próximo à Fazenda Santa Helena foi feito contato com o solicitante que informou o local onde estaria o referido veículo, sendo que próximo à ponte do Rio Barbacena esta equipe identificou o automóvel VW Saveiro de cor branca.

O automóvel estava escondido em meio a um canavial, apresentava danos em toda a área externas, em especial no para-choques dianteiro. No local também foram encontradas duas placas pertencentes a uma Fiat Toro com alerta de roubo, veículo este tomado de roubo em data de 15 maio de 2024, em São Pedro do Ivaí.

O veículo foi levado a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.