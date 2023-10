A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na Rua José Francisco Borges.

O solicitante relatou a Polícia, que o veículo GM Onix, de cor Branca, de Placa AXN7A15, foi estacionado no sábado por volta das 20h, e que no domingo, por volta das 12h, o veículo não se encontrava mais no local deixado.

Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência.