Veículo é furtado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h17 desta terça-feira (22) na Rua Professor Roberto Resende Chaves.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada e, ao chegar ao local da ocorrência, realizou contato com a vítima, o qual relatou que deixou seu veículo VW/FOX 1.0 GII de cor prata, quatro portas, com o para-choque dianteiro direito danificado (faltando uma parte), estacionado e subiu para seu apartamento. Enquanto isso, ouviu o barulho do alarme disparar e ao retornar ao local estacionado, verificou que o veículo não se encontrava mais.

Relata, ainda, que ao pedir as imagens das câmeras do mercado que fica no térreo de seu prédio, verificou que o veículo saiu com o alarme disparado e com as luzes de alerta piscando.

A vítima foi orientada e realizado policiamento no local da ocorrência, bem como nas imediações.

Atualização

Equipe policial deslocou-se ao endereço informado e em contato com o solicitante, este alegou que o veículo furtado (VW FOX ) está na residência de sua ex esposa. Alega, ainda, que o carro está registrado no nome dela, mas que ele está pagando as parcelas, já que comprou o referido veículo de sua ex esposa, mas que não tem nenhum documento formal. Diante dos fatos narrados, a equipe policial orientou o solicitante e o presente BOU foi lavrado.