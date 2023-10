Veículo é furtado de garagem de residência em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h41 desta segunda-feira (16) na Rua Giácomo Segantini.

Conforme a PM, o solicitante relatou que estava dormindo na sala de sua casa quando escutou que seu VW/Gol de cor prata, estaria sendo levado por alguém da garagem de sua casa, conseguiu ver o carro descendo a rua, mas não soube dizer qual direção exata tomou, relata ainda que teve uma discussão dias atrás com a pessoa de xxxx, já conhecida no meio policial, que foi visto quando estava chegando na sua residência em frente ao local do furto, que duas pessoas estavam dentro do carro, sendo um homem de pele morena e

uma mulher. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim e orientado a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.