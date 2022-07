Veículo desce sozinho e atinge muro de residência

A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (16), na Rua Plácido de Caldas em Jandaia do Sul.

Conforma a PM, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito onde um veículo estacionado perdeu o freio e desceu a via, chocando-se contra um muro. No local foi feito contato com a proprietária do VW/Voyage, a qual informou que deixou seu veículo estacionado e que em certo momento veio a perder o freio e bater contra o muro de uma residência.

Em consulta junto ao sistema sesp verificou-se que o automóvel estava com a documentação em dia. Por não haver vítima em consequência do acidente, a proprietária foi devidamente orientada caso necessitasse do boletim de acidente de trânsito, o qual pode ser confeccionado pelo site do BATEU.