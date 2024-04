Veículo capotou na entrada do Pirapó neste domingo

Na manhã deste domingo, 14 de abril, um capotamento mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros na BR-376, na entrada do Distrito de Pirapó, em Apucarana.

O acidente ocorreu por volta das 8h. O veículo envolvido, um Peugeot 208, conduzido por uma jovem de 25 anos. Ela seguia no sentido a Cambira quando, ao realizar uma curva, aquaplanou.

O carro saiu da pista e capotou, parando no canteiro da rodovia.

O Aspirante Cavalcante, do Corpo de Bombeiros, relatou que uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi ao local, mas a motorista recusou ser encaminhada a uma unidade de saúde.

Felizmente, a jovem estava sozinha no veículo. O capotamento ocorreu em uma pista molhada devido à chuva.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registrar o ocorrido.