Vazamento de amônia causa correria na fábrica da Coca-Cola em Maringá

O rompimento de uma válvula causou o vazamento de amônia na fábrica da Coca-Cola em Maringá na noite de ontem (3). A empresa que fica na marginal do Contorno Norte, precisou ser evacuada e pelos menos dois funcionários ficaram feridos.

Eles trabalhavam no setor onde foi detectado o vazamento do gás e apresentavam sintomas leves e foram atendidos por socorristas do Samu. Segundo o Corpo de Bombeiros, os brigadistas da própria empresa conseguiram fechar as válvulas para evitar danos maiores.

Uma vistoria foi realizada por técnicos de segurança da empresa FEMSA, responsável pela produção da Coca-Cola na cidade, e constatou que o vazamento se concentrou próximo aos tanques de armazenamento e foi contido pelo próprio sistema de segurança dos equipamentos industriais, o que evitou um dano maior.

As equipes ainda realizaram uma verificação nas ruas com residências localizadas ao redor da fábrica, mas não foi identificado nenhum resíduo de amônia no ar, o que indica que não houve a dissipação do produto que vazou.

Fonte: Márcio Gomes pingafogo.com.br