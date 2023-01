Vasco vence a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca

O Cruzmaltino segue invicto na competição.

O Vasco conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Carioca de 2023 na última quarta-feira (25) em confronto contra a Portuguesa-RJ. Com o resultado, o Cruzmaltino mantém a sua invencibilidade até o momento na competição. Já o Rubro-Verde, está na metade inferior da tabela, com três derrotas em seu retrospecto.

O Gigante da Colina ainda não sabe o que é perder no Campeonato Carioca de 2023. Em seu último desafio, a equipe venceu a Portuguesa-RJ pelo placar de 2 a 0. A partida foi disputada no estádio Luso-Brasileiro.

Quem abriu a contagem no duelo foi Nenê, aos 14 minutos de jogo. Em lance ofensivo, a bola foi cruzada para o atacante dentro da grande área adversária e ele finalizou para o fundo da rede.

O gol não fez o Vasco diminuir o ritmo em campo. O time seguiu pressionando os adversários com bons lances, tanto com a bola no chão quanto em bolas aéreas.

Como resultado, aos 49 minutos, a equipe conseguiu ampliar a vantagem no placar. Após lançamento, a bola foi parar nos pés do camisa 11 do cruzmaltino, Gabriel Pec. O atacante avançou até ficar cara a cara com o goleiro adversário e finalizou de cavadinha para balançar as redes.

Agora, o Vasco soma um total de 5 pontos na tabela do Cariocão e, pelo menos temporariamente, ocupa a 5ª colocação da tabela do estadual. A Portuguesa-RJ, por sua vez, está na 8ª posição com 3 pontos. A equipe tem em seu retrospecto um total de uma vitória e três derrotas em 4 jogos.

Mais resultados

Entre os outros resultados da rodada, o Flamengo empatou com o Bangu pelo placar de 1 a 1 em confronto disputado no estádio Raulino de Oliveira. Audax e Nova Iguaçu repetiram o resultado. Já o Volta Redonda, goleou o Resende por 5 a 1.

